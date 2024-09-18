لليوم الثاني على التوالي... أجهزة لاسلكية تنفجر في العديد من المناطق

انفجرت أجهزة لاسلكية في عدد من المناطق وخصوصاً في الضاحية الجنوبيّة لبيروت وصور وصيدا وبعلبك، وسحمر ويحمر وقليا والهرمل.



كما انفجر جهاز لاسلكي أثناء تشييع نجل النائب علي عمار في الضاحية الجنوبية.



وانفجر جهاز لاسلكي داخل سيارة من نوع "رابيد" في حيّ المسلخ في النبطية.



كما انفجرت أجهزة لاسلكية داخل 4 سيارات في العباسية، وداخل منزل في الخرايب.



وتوجّهت سيارات الإسعاف إلى المناطق التي سُمعت فيها إنفجارات.





وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة اولية لموجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن شخصا استشهد وأصيب أكثر من مئة شخص بجروح.

توازيا، قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إنّ "الأجهزة التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت أمس".



وأضاف المصدر الأمني أنّ "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل "حزب الله" قبل 5 أشهر".



ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية".

وأضافا أن "هجوم اليوم هو المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله".

إنفجار جهاز لاسلكي داخل سيارة في حيّ المسلخ في النبطية#lebanon24 pic.twitter.com/J41iWvEk1F — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2024 Advertisement