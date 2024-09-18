بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره الجزائري تضامنا مع لبنان

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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالا هاتفيا اليوم، من نظيره الجزائري أحمد عطاف لتقديم التعازي وتمنيات الجزائر بـ"الشفاء العاجل للجرحى والمصابين والتضامن مع لبنان على أثر الهجوم السيبيراني، الذي وقع بالامس، وما نتج منه من آلاف الجرحى والمصابين، إضافة إلى الضحايا".وأكد عطاف "وقوف الجزائر بجانب لبنان وتضامنها معه، وأبدى استعداد بلاده لتقديم العون". (الوكالة الوطنية)