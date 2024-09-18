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لبنان

رستم: مجزرة البيجر جريمة انسانية تتجاوز كل الخطوط الحمراء

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:31
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دان النائب الدكتور أحمد رستم في تصريح، "مجزرة البيجر"، واصفا إياها بـ"الجريمة الإنسانية التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء".
وشدد على "ضرورة محاسبة المسؤولين، وتقديم الدعم للناجين، وإجراء تحقيق دولي نزيه وشامل".
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وأكد أن "هذه الجريمة البشعة لن تمر مرور الكرام"، داعيا "المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ أنها لم تميز بين طفل وبالغ ولا طبيب أو تقني ولا مدني أو عسكري. كما أن هذه مثل هذه الجريمة النكراء تتطلب وحدة وطنية بين جميع المكونات السياسية". (الوكالة الوطنية)
 
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