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لبنان

موقع "أكسيوس": هجوم اليوم هو المرحلة الثانية

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:29
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نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية". 
 
وأضافا أن "هجوم اليوم هو المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله". 
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