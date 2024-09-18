موقع "أكسيوس": هجوم اليوم هو المرحلة الثانية

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين قولهما إن "إسرائيل فجرت آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية".

وأضافا أن "هجوم اليوم هو المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله".