فياض: متضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"

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رأى وزير الطاقة الدكتور وليد فياض، أن "ما شهدناه اليوم بعد تفجير "البيجر" هو فاجعة أصابت جميع اللبنانيين".وتساءل في حديثه لإذاعة "سبوتنيك" عن "هوية الجهات الاستخباراتية التي قامت بهذا العمل والأساليب المستخدمة"، مشيرًا إلى "ضرورة التنبه إلى سبل حماية لبنان واللبنانيين من مثل هذه الخروقات".وشدّد فياض على "ضرورة الخروج من هذه الأزمة أقوى وتحقيق انتصارات أكبر قريبًا"، أعلن عن "تضامنه إلى أبعد الحدود مع حزب الله و"المقاومة" في هذه المحنة"، متمنيًا لهم التوفيق في تأمين الرد والردع المطلوب لحماية لبنان واللبنانيين".