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لبنان

معلومات عن الأجهزة التي انفجرت قبل قليل... هذا ما كشفه مصدر أمنيّ بشأنها

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:35
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قال مصدر أمني لوكالة "رويترز" إنّ "الأجهزة التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت أمس".
 
 
وأضاف المصدر الأمني أنّ "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل "حزب الله" قبل 5 أشهر".
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