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لبنان

قائد الجيش بحث مع السفير النروجي في الأوضاع العامة

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:36
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفيرة النروج في لبنان Hilde Haraldstad، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.
كما استقبل نائب مدير الاستراتيجية العسكرية والعمليات في وزارة الدفاع الألمانية اللواء Wolfgang Ohl مع وفد مرافق، وجرت مناقشة سبل التعاون بين جيشَي البلدَين.
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كذلك استقبل المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
وكان قائد الجيش قد استقبل سفير بلغاريا في لبنان Iassen Tomov بحضور الملحق العسكري العقيد Pavlin Bozoff، وراعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر، ورئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة الذي أعلن  تقديم منحتَين دراسيتَين. (الوكالة الوطنية)
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