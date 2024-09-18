اصابة فتاة في المروانية جراء انفجار نظام الطاقة الشمسية

اصيبت فتاة من بلدة المروانية جراء انفجار نظام الطاقة الشمسية في منزل ذويها.

كما تم انفجار نظام الطاقة في عدد من البيوت تزامنا مع انفجارات في مناطق عدة .

(الوكالة الوطنية)