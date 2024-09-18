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لبنان

اصابة فتاة في المروانية جراء انفجار نظام الطاقة الشمسية

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:40
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اصيبت فتاة من بلدة المروانية جراء انفجار نظام الطاقة الشمسية في منزل ذويها. 
كما تم انفجار نظام الطاقة في عدد من البيوت تزامنا مع انفجارات في مناطق عدة .
(الوكالة الوطنية)
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