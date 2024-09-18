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لبنان

المقاومة الإسلامية استهدفت مقر كتيبة السهل

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:55
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله أنه ورداً ‏على اعتداءات الجيش الإسرائيلي التي طالت بلدتي ‏مجدل سلم وبليدا، استهدفت عناصر الحزب اليوم مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏
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