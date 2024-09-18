ما صحّة انفجار بطاريات الليثيوم والأجهزة الخليوية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" الّا صحة للاخبار المتداولة عن انفجار اجهزة خليوية او بطاريات الليثيوم للطاقة الشمسية.

ووفقاً للمعلومات، هناك نوع محدد من الأجهزة اللاسلكية التي تتعرض للانفجار نتيجة حدث أمني.