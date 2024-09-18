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لبنان

عاجل.. إنفجار سيارة في موقف مستشفى الجامعة الأميركية

Lebanon 24
18-09-2024 | 11:32
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أفادت مندوبة "‏لبنان ٢٤" عن إنفجار سيارة في موقف مستشفى الجامعة الأميركية من دون وقوع إصابات.


وبحسب المعلومات، القوى الأمنية تطوّق المكان.
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إنفجار

مستشفى الجامعة الأميركية

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