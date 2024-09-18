Advertisement

لبنان

سلام: بكبسة زر شيطانية سقط الاف المدنيين !

Lebanon 24
18-09-2024 | 11:11
A-
A+
Doc-P-1248379-638622815333824390.jpeg
Doc-P-1248379-638622815333824390.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم الأربعاء، على حسابه على منصة "اكس" تعليقاً على تفجير أجهزة "البيجر":
 
"بكبسة زر شيطانية سقط الاف المدنيين واحد تلو الآخر، منهم من كان يتبضع لعائلته في السوبرماركت ومنهم من يجلس مع أولاده آمنا في منزله، ومنهم من كان عائدا مع أولاده من المدرسة، ومنهم من كان يداوم بعمله، باعتداء صهيوني دموي مرعب أقل ما يقال فيه إنه مذبحة جماعية في حق الإنسانية والاعراف الدولية".
Advertisement

أضاف سلام: "‏ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وموقف انساني واحد تجاه هذا الإجرام والاعتداء على الدولة  اللبنانية وكياننا وشعبنا واراضينا، ودعوة الدول الاقليمية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية للوقوف قولا وعملا لإنهاء هذه المجزرة بحق  لبنان على كافة الصعد الإنسانية والاقتصادية والثقافية والجغرافية والوجودية".

خنم: "‏الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والتشبث بالوحدة الوطنية وكل الدعم لفرق الإسعاف والجهاز الطبي والمستشفيات".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:43 | 2024-09-18
14:15 | 2024-09-18
14:04 | 2024-09-18
14:00 | 2024-09-18
14:00 | 2024-09-18
13:45 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24