سلام: بكبسة زر شيطانية سقط الاف المدنيين !

كتب وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم الأربعاء، على حسابه على منصة "اكس" تعليقاً على تفجير أجهزة "البيجر":

Advertisement

"بكبسة زر شيطانية سقط الاف المدنيين واحد تلو الآخر، منهم من كان يتبضع لعائلته في السوبرماركت ومنهم من يجلس مع أولاده آمنا في منزله، ومنهم من كان عائدا مع أولاده من المدرسة، ومنهم من كان يداوم بعمله، باعتداء صهيوني دموي مرعب أقل ما يقال فيه إنه مذبحة جماعية في حق الإنسانية والاعراف الدولية".أضاف سلام: "‏ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وموقف انساني واحد تجاه هذا الإجرام والاعتداء على الدولة اللبنانية وكياننا وشعبنا واراضينا، ودعوة الدول الاقليمية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية للوقوف قولا وعملا لإنهاء هذه المجزرة بحق لبنان على كافة الصعد الإنسانية والاقتصادية والثقافية والجغرافية والوجودية".خنم: "‏الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والتشبث بالوحدة الوطنية وكل الدعم لفرق الإسعاف والجهاز الطبي والمستشفيات".