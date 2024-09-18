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لبنان

ميقاتي: إسرائيل ضربت كل القوانين الدولية بعرض الحائط

Lebanon 24
18-09-2024 | 11:31
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أثنى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الصحة على عمل الوزارة والمستشفيات، وذلك عقب موجتي الإنفجارات التي طالت أجهزة لاسلكية على مدى يومين متتالين.
 
وشكر ميقاتي خلال لقاء جمعه مع وزير الصحة فراس الابيض في الوزارة كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى من مختلف المناطق اللبنانية مؤكدّا أننا "نتابع من وزارة الصحة ما يحصل على الارض".
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وعن استمرار إسرائيل باعتداءاتها قال:" ما حصل هو مؤسف ولا يمكن التعبير عن هذه الجريمة الجماعية التي وقعت".
 
أضاف:" الحرب مستمرة اليوم ونحن نواجه العدو الإسرائيلي الذي ضرب القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط".
 
وعن دور المؤسسات الدولية طالب ميقاتي كل الجهات بلعب دورها، قائلاً:" تقدمنا بشكاوى عديدة لمجلس الأمن إلا أنّ هذه الشكاوى تذهب إلى الادراج".
 
وأكّد ميقاتي أنّه طلب من وزير الخارجية التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بعد موجتي الانفجارات في لبنان.
 
 
 
 
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