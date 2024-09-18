تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة.. كم بلغ؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وقال إن تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة شخص بجروح.





وقد قاربت عملية نقل الاصابات عبر سيارات الاسعاف على الانتهاء.

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