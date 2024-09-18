مفاجآت جديدة عن موجة الإنفجار الثانية.. هذا ما تم كشفه

Advertisement

أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلية إلى أن انفجارات لبنان عصر اليوم كانت لهواتف محمولة وبطاريات الليثيوم.وأضافت أن الانفجارات استهدفت ايضا أجهزة تحديد الهوية البيومترية وأجهزة لاسلكية.بالتوازي، نقلت أكسيوي عن مصادرها قولهم أنّ أجهزة الاتصال تم تفخيخها مسبقا من قبل إسرائيل قبل تسليمها لحزب الله.وأضافت أن الأجهزة اللاسلكية سلمت لحزب الله كجزء من نظام الاتصالات الطارئ للحزب.