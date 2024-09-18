"لقاء الثلاثاء" يدين العدوان: مصير المنطقة على كف عفريت

ادان "لقاء الثلاثاء"، في بيان مساء اليوم، بأشد العبارات العدوان الذي طال المواطنين اللبنانيين في مناطق عدة.

وجاء في البيان: "تأتي هذه الممارسات الإجرامية كحلقة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها الكيان منذ ما قبل إنشائه على أرض فلسطين مدعوما من قوى الاستعمار الغربي والمتضاعف بشدة منذ عملية طوفان الأقصى، لقد لعب هذا الدعم مترافقا مع صمت رسمي عربي مخجل، الدور الكبير في تمادي العدو في جرائمه وزيادة اعداد ضحاياه من اهل فلسطين ولبنان".

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وتابع البيان: "ان "لقاء الثلاثاء" يتعاطف مع ذوي الضحايا من الشهداء و الجرحى ويدعو إلى مزيد من التلاحم الوطني والإلتفاف حول مصلحة الوطن لحمايته وزيادة منعته في هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التي تضع ليس فقط مصير لبنان بل مصير المنطقة برمتها على كف عفريت. المجد والخلود للشهداء جميعا والشفاء للجرحى".