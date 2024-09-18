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لبنان

مجلس الأمن يجتمع بشأن لبنان لبحث الهجمات اللاسلكية

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:07
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صرح سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل بشأن الهجمات السيبرانية واسعة النطاق في لبنان.

وقال صامويل زبوغار الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر أيلول الجاري، في تصريح لوكالة "رويترز": "إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الجمعة المقبل بشأن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان التي استهدفت حزب الله" .
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وأضاف زبوغار أن الاجتماع "جاء بطلب من الجزائر نيابة عن الدول العربية".

وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر في وقت سابق من اليوم الأربعاء من أن انفجارات أجهزة البيجر التي استهدفت "حزب الله" تشير إلى "خطر جدي بحدوث تصعيد دراماتيكي في لبنان ويجب القيام بكل شيء لتجنب هذا التصعيد".
 
يأتي ذلك عقب تواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من أجل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي.
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