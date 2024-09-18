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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة 18:30 من يوم الاربعاء موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وحققنا ‏إصابة مباشرة". ‏