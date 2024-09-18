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لبنان

المستشفيات غصت بالجرحى.. هذا ما جرى في لبنان بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية!

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:21
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غصت مستشفيات لبنان لليوم الثاني على التوالي، بعشرات المصابين جرّاء انفجار اجهزة اللاسلكي التي كانوا يحملونها، او الموجودة في منازلهم، حيث نقل الى مستشفيات النبطية، الحكومي والشيخ راغب حرب والنجدة الشعبية العشرات من المواطنين المصابين.
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وسجل حركة اسعافات كثيفة على الطرقات في كافة بلدات وقرى النبطية وهي تنقل الاصابات، والتي تسبب انفجارها ايضا باحتراق منازل وشقق وسيارات كان فيها اجهزة لاسلكية، فيما انفجرت في بلدة كفرصير، عدة بطاريات باجهزة لاسلكية اثناء تشييع الشهيد حسين مشيمش، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.
 
 
كما غصت مستشفيات الضاحية الجنوبية لبيروت بالمصابين والجرحى بعد انفجار عدة أجهز لاسلكية، أثناء تشييع شهداء حزب الله الـ 4 من بينهم نجل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، حيث هرعت سيارات الإسعاف لنقلهم وعلاجهم، وسط دعوات للتبرع بالدم. وعمل عناصر من الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من المنازل في منطقة الغبيري، حارة حريك، شارع بعجور، برج البراجنة، الرويس، حي السلم، وفي خلدة، فيما تتواصل عمليات الإطفاء حتى الآن في عدد من مناطق الضاحية.
 
 
 وفي الهرمل، سقط 9 جرحى بانفجار أجهزة لاسلكية، نقل 8 منهم إلى مستشفى "البتول" وجريح إلى المستشفى الحكومي، بينما انفجر جهاز لاسلكي من نوع Icom V82 في منزل المواطن س. ع. في محلة دورس، لجهة مدخل بعلبك الجنوبي الشرقي مقابل مباني التعاضد، رغم أنه من الطراز القديم، إذ تم شراؤه قبل حوالي 3 سنوات، وأقتصرت الأضرار على الماديات.
 
كذلك انفجر جهاز لاسلكي في بلدة سحمر، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى، وليس شهداء وفق ما تم تداوله، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى سحمر، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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