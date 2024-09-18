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لبنان

بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:28
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ان يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، وفي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.
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ودعا المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بل متابعة البيانات الصادرة عن الوزارة والموزعة عبر وسائل الإعلام والمواقع المرموقة ذات الصدقية.
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