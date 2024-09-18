بعد موجة التفجيرات الثانية التي طالت لبنان.. إعلان من وزير التربية بشأن المدارس

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ان يوم غد الخميس هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة، وفي الجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.ودعا المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بل متابعة البيانات الصادرة عن الوزارة والموزعة عبر وسائل الإعلام والمواقع المرموقة ذات الصدقية.