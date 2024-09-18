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لبنان

تذكير من مكاري إلى وسائل الإعلام.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:29
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كتب وزير الإعلام زياد المكاري، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس":
 
"أذكّر وسائل الإعلام على تنوعها، ولا سيما المواقع الإلكترونية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة في مقاربة الحوادث الأمنية المستجدة امس واليوم".
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تابع المكاري: "أولوية الأولويات الإعلامية في الأزمات الكبرى للتروي في النشر، وخصوصا لناحية استقاء أرقام الإصابات من مصادرها، وتحديدا وزارة الصحة، الجهة الرسمية الوحيدة، والحرص على عدم نشر صور الضحايا والجرحى، ومحاذرة بث أي معطيات قد يستفيد منها العدو الاسرائيلي".

وأشار إلى أنّ "الإعلام شريك أساسي في الحماية والتوعية، ونعوّل على وعيه وحسه المهني المسؤول للحؤول دون الانزلاق إلى أي تسرّع أو ارتجال في معرض قيامه بواجبه".
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