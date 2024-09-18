عملية اليوم.. مستعجلة

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افادت مصادر امنية متابعة" ان العملية الامنية التي نفذها العدو الاسرائيلي اليوم يبدو انها اتت على عجل، اذ انها استهدفت اجهزة لاسلكية يستعملها مَنْ يقوم بأعمال عسكرية وفي لحظات حساسة، وعليه فإن جزءا كبيرا من الانفجارات لم يؤد الى اصابة اي عنصر من عناصر "حزب الله" في حين ان انفجارات اخرى اصابت بعض العناصر.اصافت المصادر" ان التفجيرات يبدو انها جاءت في ظل حملة امنية يقوم بها الحزب على كل الاجهزة المستوردة وبات هناك خطورة بأن تكشف ما دفع العدو الاسرائيلي الى شن حملة لتفجيرها .