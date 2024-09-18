سماع دوي انفجارات ببعلبك.. هذا ما تبيّن عن سببها







ووفقاً للمعلومات، الانفجارات ببعلبك ناتجة عن انفجار جهازين كان قد تم التخلص منهما.

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كما أفيد بارتقاء شهيدين، شهيد من بلدة فلاوة قرب بوداي من آل العرب - نجار خشب وشهيد من آل امهز من الشراونة - البقاع. أفادت مندوبة "لبنان 24" بانفجار على طريق راس العين- بعلبك قرب عقيل اخوان وانفجار اخر قرب محطة الدبس خلف السان تاور.ووفقاً للمعلومات، الانفجارات ببعلبك ناتجة عن انفجار جهازين كان قد تم التخلص منهما.كما أفيد بارتقاء شهيدين، شهيد من بلدة فلاوة قرب بوداي من آل العرب - نجار خشب وشهيد من آل امهز من الشراونة - البقاع.

أيضاً، أفادت مصادر "لبنان 24" عن استشهاد الشاب علي حسني زعيتر (23 سنة) من بلدة حدث بعلبك بعد انفجار جهاز به بينما كان في زيارة منزل جده.