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لبنان

سماع دوي انفجارات ببعلبك.. هذا ما تبيّن عن سببها

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بانفجار على طريق راس العين- بعلبك قرب عقيل اخوان وانفجار اخر قرب محطة الدبس خلف السان تاور.


ووفقاً للمعلومات، الانفجارات ببعلبك ناتجة عن انفجار جهازين كان قد تم التخلص منهما.
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كما أفيد بارتقاء شهيدين، شهيد من بلدة فلاوة قرب بوداي من آل العرب - نجار خشب وشهيد من آل امهز من الشراونة - البقاع.
 
أيضاً، أفادت مصادر "لبنان 24" عن استشهاد الشاب علي حسني زعيتر (23 سنة) من بلدة حدث بعلبك بعد انفجار جهاز به بينما كان في زيارة منزل جده.
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