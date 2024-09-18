بعد التفجيرات في لبنان.. إسرائيل تحذر حزب الله فماذا أعلنت؟

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أنه في كل مرحلة من مراحل الحرب، سيدفع حزب الله ثمنا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة.

وقال هاليفي: "حققنا الكثير من الإنجازات لكن الطريق ما زال طويلا، ولدينا قدرات كثيرة لم نقم بتفعيلها بعد، ونحن نعدّ الخطط للمرحلة المقبلة".