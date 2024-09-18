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لبنان

بعد التفجيرات في لبنان.. إسرائيل تحذر حزب الله فماذا أعلنت؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:01
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، أنه في كل مرحلة من مراحل الحرب، سيدفع حزب الله ثمنا أكبر من الذي دفعه بالمرحلة السابقة.
 
وقال هاليفي: "حققنا الكثير من الإنجازات لكن الطريق ما زال طويلا، ولدينا قدرات كثيرة لم نقم بتفعيلها بعد، ونحن نعدّ الخطط للمرحلة المقبلة".
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