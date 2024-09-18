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لبنان

بيان توضيحي من "الإتصالات".. هل أجهزة Icom V82 تم ترخيصها من الوزارة؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:38
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أدانت وزارة الاتصالات العمل الاجرامي الذي اقترفته اليوم اسرائيل بحق اللبنانيين بتفجيرها أجهزة Icom V82 كانت بحوزتهم. 

وأعلنت الوزارة في بيان أن أجهزة Icom V82 التي تم تفجيرها، لم يتم شراؤها عن طريق الوكيل، ولم يتم ترخيصها من قبل وزارة الاتصالات، علماً بأنّ الترخيص يتم بعد أخذ موافقة الأجهزة الامنية.
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