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لبنان

عدد الشهداء والجرحى ارتفع.. اليكم الحصيلة الجديدة لانفجارات اليوم

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:45
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء.


وقال المركز إن أربعة عشر شخصا قد استشهدوا وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح.
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