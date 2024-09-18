بالصورة.. نقل عدد من المصابين بالانفجارات عبر المطار الى ايران

أعلن الهلال الأحمر، مساء اليوم، نقل 95 جريحاً لبنانياً إلى إيران للعلاج.





كذلك، أعلنت الأردن أنها ستقدم المساعدة الطبية للحالات الحرجة.







وكان قد تم التداول بصورة من مطار رفيق الحريري في بيروت لعملية نقل عدد من المصابين بالانفجارات السيبرانية للمعالجة في الخارج.

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