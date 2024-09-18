مفاجأة عن الشركة الموردة لـ "بيجر" حزب الله.. ماذا فعلت بعد يوم من الحادثة؟

بعد انفجار أجهزة "البيجر" التي يستخدمها عناصر حزب الله والتي أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف، كشف تحقيق عن تفاصيل جديدة بشأن الشركة الموردة للأجهزة والتي يقع مقرها بدولة المجر وتديرها سيدة تدعى كريستيانا روزاريا بيرشوني أرشيدياكونو، تبلغ من من العمر 49 عاما من أصول إيطالية ومجرية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"الإلسرائيلية اليوم الأربعاء.

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وبحسب التقرير، فإن الشركة أعلنت اليوم الاربعاء، تعطل الموقع الإلكتروني لها، وكتبت عند المدخل الخاص بها اشعار يقول "توجد أعمال صيانة".



وتأسست الشركة في 19 أيار من العام 2022، وتعمل في مجالات الإستشارات والمبيعات، ويقع مقرها في 33 شارع سوني بالعاصمة بودابست ويوجد بها منزل من طابقين.



ونقلا عن وسائل إعلام، فإن صاحبة الشركة تعمل مستشارة للأمم المتحدة وتحمل درجة الدكتوراة في الفلسفة وتعيش في شقة متواضعة بالطابق الثامن من مبنى مشترك بحي أويفشت، وهو عقار لا يتناسب تمامًا مع إنجازاتها الشخصية والمادية أو على الأقل، وفقًا للسيرة الذاتية التي تظهر على الموقع.



كما أضافت أن السيدة حصلت كذلك على الدكتوراه في الإقتصاد، وقدمت خدمات استشارية للمفوضية الأوروبية واليونسكو والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



المفاجأة أن السيدة تتحدث عن نفسها و أنها قادت الشركة منذ العام 2019 رغم أن الموقع الإلكتروني يفيد أن الشركة تأسست في العام 2022.



يذكر أن الشركة التايوانية "غولد أبوللو " أكدت خلو مسؤوليتها عن الحادث، كما أوضحت أن أجهزة بيجر من طراز "إيه آر 924" المستخدمة في انفجارات لبنان صنعتها شركة "بي.إيه.سي كونسلتينغ" ومقرها في بودابست.



وأضافت أنها منحت الترخيص لتلك الشركة لاستخدام علامتها التجارية، نافية المشاركة في إنتاجها. (العربية)