Advertisement

لبنان

القضاء اللبناني يتحرّك بعد الانفجارات.. طلب إلى الجيش و "الأمن الداخلي"

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1248468-638622926432234324.jpg
Doc-P-1248468-638622926432234324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
سطّر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، استنابات الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، كلّفهما بموجبها جمع كل المعطيات الأمنيّة والفنيّة المتعلّقة بتفجير أعداد كبيرة من أجهزة البيجيرز التي نجم عنها استشهاد وجرح مئات المواطنين، كما كلّفهما بالإجراءات عينها بما خصّ تفجير أجهزة اتصال لاسلكيّة بتاريخ اليوم والذي اسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
Advertisement

وطلب القاضي عقيقي تزويده بكافة المعطيات اللازمة وإطلاعه على كل المستجدّات بموجب محضر رسمي، وذلك لإجراء المقتضى القانوني بما خصّ هذه الأفعال الجرميّة، كما كلف قطعات قوى الامن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية بتحديد أعداد الشهداء والجرحى. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2024-09-18
16:20 | 2024-09-18
16:13 | 2024-09-18
16:10 | 2024-09-18
16:02 | 2024-09-18
16:00 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24