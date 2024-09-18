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لبنان

توقيف سيدتين على بوليفار جديدة مرجعيون.. هذا ما تقومان به!

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:51
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش- مكتب مرجعيون، على بوليفار جديدة مرجعيون، سيدتين "ت. خ." و "ن. ق." هما من خارج قضاء مرجعيون، على خلفية دعوتهما للسلام والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
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وأفيد انه عثر داخل سيارتهما من نوع "ميتسوبيشي" رباعية الدفع لون فضي، على كتب ومنشورات مطبوعة باللغة العبرية. 

وتم اقتياضهما للتحقيق معهما واجراء المقتضى القانوني.
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