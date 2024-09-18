توقيف سيدتين على بوليفار جديدة مرجعيون.. هذا ما تقومان به!

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أوقفت دورية من مخابرات الجيش- مكتب مرجعيون، على بوليفار جديدة مرجعيون، سيدتين "ت. خ." و "ن. ق." هما من خارج قضاء مرجعيون، على خلفية دعوتهما للسلام والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وأفيد انه عثر داخل سيارتهما من نوع "ميتسوبيشي" رباعية الدفع لون فضي، على كتب ومنشورات مطبوعة باللغة العبرية.وتم اقتياضهما للتحقيق معهما واجراء المقتضى القانوني.