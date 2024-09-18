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لبنان

مساء اليوم.. إليكم حال الطرقات في بيروت

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:52
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أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور تسير بشكل طبيعي على طريق أنفاق المطار والأوزاعي باتجاه خلدة.
 
كما أكدت أن حركة المرور طبيعية على مداخل العاصمة، وحتى داخل التقاطعات والشوارع الرئيسية في بيروت.
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