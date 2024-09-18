مساء اليوم.. إليكم حال الطرقات في بيروت

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور تسير بشكل طبيعي على طريق أنفاق المطار والأوزاعي باتجاه خلدة.

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كما أكدت أن حركة المرور طبيعية على مداخل العاصمة، وحتى داخل التقاطعات والشوارع الرئيسية في بيروت.