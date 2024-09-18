بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر موجة التفجيرات الثانية

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم ان 14 شهيداً ارتقوا في موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء.وبحسب مصادر "لبنان 24"، ارتقى كل من:الشهيد فضل عباس بزي من مدينة بنت جبيل الجنوبيةالشهيد علي سمحات من بلدة عيناثاالشهيد علي فواز الحاج حسن من بلدة شعتالشهيد حافظ علي ملحم من بلدة قبريخاالشهيد إبراهيم عبدالكريم زين الدين من بلدة زبقينالشهيد سليم عباس شحادة من بلدة معروبالشهيد عبد المِنعِم جَمال عبد المِنعِم من بلدة عيترونالشهيد محمد حسن كوراني من بلدة ياطر الجنوبيةالشهيد علي ترحيني من بلدة عبا الجنوبيةالشهيد علي محمد شلبي من بلدة كفرملكي إقليم التفاحالشهيد محمد العرب من بلدة شعتالشهيد علي رشيد زعيتر من بلدة الحدث بعلبكالشهيد حسن عادل جابر من بلدة بني حيانالشهيد علي حسين حمود من بلدة تولينالشهيد محمد علامة من بلدة عدلون