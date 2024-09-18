بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر موجة التفجيرات الثانية

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم ان 14 شهيداً ارتقوا في موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وبحسب مصادر "لبنان 24"، ارتقى كل من:
الشهيد فضل عباس بزي من مدينة بنت جبيل الجنوبية
الشهيد علي سمحات من بلدة عيناثا
الشهيد علي فواز الحاج حسن من بلدة شعت
الشهيد حافظ علي ملحم من بلدة قبريخا
الشهيد إبراهيم عبدالكريم زين الدين من بلدة زبقين
الشهيد سليم عباس شحادة من بلدة معروب
الشهيد عبد المِنعِم جَمال عبد المِنعِم من بلدة عيترون
الشهيد محمد حسن كوراني من بلدة ياطر الجنوبية
الشهيد علي ترحيني من بلدة عبا الجنوبية
الشهيد علي محمد شلبي من بلدة كفرملكي إقليم التفاح
الشهيد محمد العرب من بلدة شعت
الشهيد علي رشيد زعيتر من بلدة الحدث بعلبك
الشهيد حسن عادل جابر من بلدة بني حيان
الشهيد علي حسين حمود من بلدة تولين
الشهيد محمد علامة من بلدة عدلون