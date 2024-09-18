عاجل.. العثور على أجهزة لاسلكية في كليمنصو وقرب مصرف لبنان

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أفادت مندوبة "لبنان ٢٤" بالعثور على جهاز لاسلكي قرب مصرف لبنان، قد حضرت مخابرات الجيش الى المكان وتعمل على تفجيره.كذلك، عمد الجيش إلى تفجير جهاز لاسلكي ثان في مرآب للسيارات على مقربة من مستشفى كليمنصو.وكان الجيش قد أغلق في وقت سابق من مساء اليوم شارع كليمنصو في مدينة بيروت وقام بتفجير جهاز لاسلكي.