"الحزب" ينعى 6 شهداء.. اليكم هويتهم

أعلن "حزب الله"، في بيانات منفصلة مساء اليوم، استشهاد 4 من عناصره.





وقال في البيان الأول ان الشهيد علي محمد شلبي "باقر" هو من مواليد عام 1993 ومن بلدة كفرملكي في جنوب لبنان.





كما لفت في البيان الاخر الى ان الشهيد علي محمد ترحيني "حيدر" هو من مواليد عام 2001 ومن بلدة عِبّا في جنوب لبنان.

كذلك، نعى في بيان ثالث الشهيد إبراهيم عبد الكريم زين الدين "أبو علي أمير" من مواليد عام 1995 ومن بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان.

أيضا، نعى "الحزب" الشهيد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك"، مواليد عام 2008، من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان.

وفي بيان خامس، نعى "حزب الله" الشهيد المجاهد فضل عباس بزي "أبو عباس"، مواليد عام 1991، من مدينة بنت جبيل.

وأعلن "الحزب" أيضا، استشهاد حافظ حسين علي ملحم من بلدة قبريخا في جنوب لبنان.