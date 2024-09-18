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لبنان

بعد انفجارات "البيجرز".. دعوة من جنبلاط إلى "الحزب"

Lebanon 24
18-09-2024 | 15:30
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شدد الرئيس وليد جنبلاط على أنَّ "أصوات النشاز تُعالَج بالحوار، وجميل جداً هذا التعاضد الوطني، لكن أعود وأقول على المسؤولين الأمنيين والعسكريين في "حزب الله" أو غيره معالجة هذا الخرق الكبير الذي شكل هذا الضرر والخوف والرعب في الضاحية وكل لبنان".
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وأشار جنبلاط عبر قناة المنار إلى أن "هذا نوع جديد من الحرب يستخدمه العدو، لأنه يملك شبكة معينة من العملاء، إذا صح التعبير، يستفيدون من التكنولوجيا الهائلة التي يملكها، وبالتالي علينا أن نعالج بالموجود ونحاول إقفال هذا الخرق، ولكن هذه هي الحرب".

 
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