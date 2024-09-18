واشنطن.. هل متورطة بتفجيرات أجهزة الإتصالات في لبنان؟

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن ليست متورطة في تفجيرات أمس أو اليوم في لبنان.

وقال: نراقب عن كثب التطورات الجارية في لبنان، وننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع فتح جبهة ثانية على حدود لبنان، ولكن لن نعلق على هجمات لبنان أو من يقف خلفها".

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وعن تأثير التفجيرات في لبنان على وقف اطلاق النار بغزة، أضاف البيت الأبيض: "من المبكر معرفة مدى تأثير انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية على اتفاق غزة، ولكن نحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف النار في القطاع"، مؤكدا أن واشطن "ما زالت لا تريد أن ترى تصعيدا من أي نوع".