سلام: مذبحة جماعية في حق الإنسانية

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وصف وزير الاقتصاد أمين سلام تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي في عموم البلاد بأنها جريمة ضد الإنسانية والأولى من نوعها في مجال الإجرام بحق المدنيين العزل.وقال سلام في تصريح لـ RT، إن "هذه جريمة موصوفة ضد الإنسانية، وتمثل إرهابا حقيقيا في حق المدنيين العزل، ويجب على الجميع لجمه ومحاسبته".وأضاف أنه "بضغطة زر شيطانية سقط آلاف المدنيين واحد تلو الآخر، منهم من كان يتبضع لعائلته في السوبرماركت ومنهم من يجلس مع أولاده آمنا في منزله، ومنهم من كان عائدا مع أولاده من المدرسة، ومنهم من كان يداوم بعمله".ووصف سلام ما حدث بأنه "اعتداء دموي مرعب أقل ما يقال فيه إنه مذبحة جماعية في حق الإنسانية والأعراف الدولية".ودعا سلام المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جدية وموقف إنساني واحد تجاه هذا الإجرام والاعتداء على الدولة اللبنانية وشعبها وأرضها. (روسيا اليوم)