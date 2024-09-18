حصيلة شهداء عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية اليوم ارتفعت.. إليكم هذا البيان

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى عشرين، وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح.