Advertisement

لبنان

حصيلة شهداء عملية تفجير الأجهزة اللاسلكية اليوم ارتفعت.. إليكم هذا البيان

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:45
A-
A+
Doc-P-1248529-638623001077392067.png
Doc-P-1248529-638623001077392067.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية التي طالت أجهزة لاسلكية بعد ظهر اليوم الأربعاء.
 
وأشار البيان إلى أن عدد الشهداء ارتفع إلى عشرين، وأصيب أكثر من أربعمئة وخمسين شخصا بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر موجة التفجيرات الثانية
lebanon 24
19/09/2024 01:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد الشهداء والجرحى ارتفع.. اليكم الحصيلة الجديدة لانفجارات اليوم
lebanon 24
19/09/2024 01:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة لـ"سكاي نيوز عربية": 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم
lebanon 24
19/09/2024 01:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشفيات غصت بالجرحى.. هذا ما جرى في لبنان بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية!
lebanon 24
19/09/2024 01:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24

حصيلة

شهداء

عملية

تفجير

الأجهزة

اللاسلكية

اليوم

ارتفعت..

إليكم

البيان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:59 | 2024-09-18
17:28 | 2024-09-18
17:00 | 2024-09-18
16:56 | 2024-09-18
16:55 | 2024-09-18
16:43 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24