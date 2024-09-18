Advertisement

لبنان

قبيسي من مستشفى بري: إسرائيل مجرمة

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1248530-638623003113342755.png
Doc-P-1248530-638623003113342755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار مدير مكتب الرئيس نبيه بري، النائب هاني قبيسي، "مستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي" في النبطية، مطمئناً على صحة وسلامة جرحى العدوان الإسرائيلي الغادر الذي استهدف المواطنين بتفجير بطاريات أجهزة اللاسلكي.
Advertisement
واطلع قبيسي من المدير العام للمستشفى، الدكتور حسن وزني، على "الأوضاع اللوجستية للمستشفى". وقد اعتبر وزني أن "ما مررنا به خلال هذين اليومين هو عمل استثنائي، والحمد لله استطعنا تغطية كل الإصابات التي وصلت إلى المستشفى. نحن كنا ولا زلنا على أعلى درجات الجهوزية، مع كامل الجسم الطبي والتمريض الذي قدم جل ما يستطيع لتغطية هذا الحدث الجلل".

وأشار النائب قبيسي من جهته، إلى أن "ما قام به العدو من اعتداء همجي على مساحة الوطن هو خير دليل على وحشيته وهمجيته وفشله في مواجهة المقاومين في الميدان. فلجأ إلى عملية الاغتيال الدنيئة التي ارتقى خلالها عدد من الشهداء وآلاف الجرحى. وفي ظل موجة التفجير الصهيونية الإجرامية، تفقدنا مستشفى الرئيس بري الحكومي في النبطية للاطمئنان على جهوزيتها وجهوزية الطاقم الطبي. والحمد لله أثبتوا على مدى اليومين المنصرمين أنهم على أتم الاستعداد لمواجهة هذه التحديات".
أضاف: "إسرائيل أثبتت من خلال فعلها الجبان أنها دولة مجرمة، وهذا الإجرام شريك فيه كثير من الدول الأجنبية. فالأجهزة التي انفجرت بأهلنا صدرت إلينا عبر شحنات عبرت من مدينة إلى أخرى، وهي مفخخة. وهذه جريمة بحق الإنسانية، بل هي جريمة موصوفة كما عبر عنها الرئيس نبيه بري، تطال لبنان وتطال المدنيين والأطفال والنساء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:59 | 2024-09-18
17:28 | 2024-09-18
17:00 | 2024-09-18
16:56 | 2024-09-18
16:55 | 2024-09-18
16:45 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24