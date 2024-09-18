بوحبيب: نخشى الدخول في حرب لأننا لا نريدها

أعرب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن خشيته من أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب.

وقال في حديث لـ CNN: "نحن بصدد لحظة مخيفة، ونخشى الدخول في حرب لأننا لا نريدها".