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لبنان

بوحبيب: نخشى الدخول في حرب لأننا لا نريدها

Lebanon 24
18-09-2024 | 16:56
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أعرب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن خشيته من أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب.
 
وقال في حديث لـ CNN: "نحن بصدد لحظة مخيفة، ونخشى الدخول في حرب لأننا لا نريدها".
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