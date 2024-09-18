مسؤولان أميركيان: إسرائيل أعلمت واشنطن بالهجوم في لبنان بعد وقوعه

نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن "إسرائيل أعلمت الولايات المتحدة بهجومها في لبنان بعد شنّه، رغم أن إسرائيل لم تعلن رسمياً مسؤوليتها عن ذلك".



ونقلت الصحيفة عن المسؤولين اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن "إسرائيل لم تتطرّق لتفاصيل الهجوم مع واشنطن قبل وقوعه، وأنها أعلمتها به من خلال قنوات الاتصال الاستخباراتية".

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