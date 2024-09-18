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لبنان

هذه هي دائرة "حزب الله" المستهدفة

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:17
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قبل موجة التفجير الثانية، كان السؤال مطروحاً عن حاملي أجهزة "البيجر" الذين أصيبوا في الموجة الأولى ‏وبلغ عددهم نحو 4 آلاف شخص. الانفجارات التي طاولت عدداً كبيراً من المناطق اللبنانية لوحظ أنها ‏كانت من خارج المنطقة الحدودية، ومواقع عناصر "حزب الله" العسكرية ... بحسب مقربين من الحزب فإنّ ‏توزيع جهاز الـ"بيجر " ليس مرتبطاً بالمقاتلين في صفوفه فحسب، إنّما بأجهزته المدنية الطبية والإعلامية ‏المختلفة، وبالتالي فإنّ هذا الجهاز موزّع على مختلف أجهزة الحزب ومؤسساته بنسب متفاوتة. وقال أحد ‏‏. هؤلاء - دون كشف هويته: "نحن لا نتحدّث عن كامل الجسم الحزبي الذي يقدر بـ 300 ألف شخص ما ‏بين تعبئة ومتفرغين ومتعاطفين، إنما عن الجسم الأساسي الذي يقوم بالأعمال الروتينية التي تسيّر ‏الأقسام والوحدات المختلفة، وبالتالي يستعمل جهاز "بيجر" للقيام بواجباته في هذه الظروف، خصوصاً ‏عند انقطاع الاتصالات وفي ظل وجود الهواتف الخلوية غير الآمنة" .‏
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ويتابع: "هذا ما يفسّر أنّ هناك عدداً كبيراً من المصابين ليسوا من ضمن جهوزية الجبهة التي تقاتل في ‏الحرب ، إنما ضمن المؤسسات والوحدات والأقسام التي تسير العمل الروتيني الحزبي (...). تعتبر شبكة ‏الاتصالات الأرضية هي الأساس، وهي سلاح الإشارة الأوّل لدى الحزب، وباقي الأجهزة تدور في محورها"(النهار)
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