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لبنان

التحقيق اللبناني بتفجير "البيجرز" بطيء ويحتاج لتعاون داخلي وخارجي

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:20
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كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": لم تتوصل التحقيقات الأولية في جريمة تفجير إسرائيل لأجهزة «البيجرز» التي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 2700 شخص في لبنان، أغلبهم من «حزب الله»، إلى نتيجة حتى الآن تحدد كيفية تفخيخ الأجهزة..
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وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «التحقيقات القضائية والأمنية ما زالت في طور جمع المعلومات». وأشار إلى أن الأمر «يحتاج إلى دراسات فنيّة تقوم بها الأجهزة المختصّة، وسيكون هناك تعاون بين المؤسسات الرسمية و(حزب الله) لاستقاء المعطيات التي تخدم التحقيق».
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق «لم يضع يده حتى الآن على معلومات دقيقة حول حقيقة ما حصل وكيفية حصول التفجير، ورغم تعدد السيناريوهات والفرضيات لا يمكن حسم أي فرضيّة إلّا بطريقة علمية». وقال إن «كل المعطيات تفيد بأن طريقة التفجير تدل على أن الأجهزة كانت مبرمجة مسبقاً، وتحتوي على مواد متفجرة زرعت بمحاذاة بطارية الجهاز، ولم يخطر ببال أحد أن أجهزة تستخدم عادة لأغراض مدنية، خصوصاً في القطاع الطبي، يمكن تفخيخها أو اختراقها من العدو الإسرائيلي بهذه الطريقة».. ويحاول المحققون الحصول على جهاز «بيجر» لم يتعرّض للتفجير لتحديد نوع المواد ومصدرها، على اعتبار أن الأجهزة التي انفجرت كانت مفتوحة وقيد الاستعمال، أما الجهاز المقفل فلا يمكن تفجيره على حدّ تعبير المصدر الأمني، الذي نفى المعلومات التي ترددت عن إمكانية «تعريض بطارية الليثيوم التي يحتويها الجهاز لعملية تسخين كبيرة أدت إلى انفجارها». ورجّح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تكون الأجهزة «إما زرعت فيها المواد المتفجرة لدى الشركة المصنعة، أو عبر استبدال الشحنة لدى نقلها من المورّد إلى لبنان». وقال إن «الكشف على جثث القتلى والمصابين بيّن أن أغلب الإصابات في الوجه والعيون وبتر الأيدي، لأنه عندما وردت الرسائل عبرها، قام مستخدموها بفتحها، وعند قراءة الرسائل انفجرت وأدت إلى الأضرار الهائلة»، مؤكداً أن «90 بالمائة من المصابين باتت لديهم تشوهات وإعاقات دائمة».
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