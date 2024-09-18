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لبنان

بعد انفجار أجهزتها اللاسلكية في لبنان.. هذا ما أعلنته شركة "آيكوم" اليابانية

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:31
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أكدت شركة آيكوم اليابانية انها تحقق حاليًا في تقارير تفيد بأن أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه التي تحمل شعارها قد انفجرت في لبنان.

وبحسب بيان، "ستقوم الشركة بنشر معلومات محدثة على موقعها الإلكتروني مع تقدم التحقيق".
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وأضافت الشركة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز، الذي تم إيقاف مبيعاته منذ نحو 10 سنوات، تم إيقافها أيضا.
وتابعت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
 
وقالت انه "لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجا مرتبطا بالانفجارات التي وقعت في لبنان".
 
وانفجرت أجهزة اتصال لاسلكية محمولة يستخدمها حزب الله أمس الأربعاء في جنوب لبنان، في أدمى يوم منذ بدء القصف المتبادل عبر الحدود ما يقرب من عام، ما يؤجج التوتر غداة وقوع انفجارات مماثلة في أجهزة اتصال لاسلكي تعرف باسم (بيجر) يوم الثلاثاء.

وقد أثار هذا الحادث مخاوف بشأن سلامة هذه الأجهزة التواصلية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 20 شخصًا استشهدوا وأصيب أكثر من 450 أمس الأربعاء، كما ارتفع عدد الشهداء في انفجارات الثلاثاء إلى 12 بينهم طفلان، فضلاً عن إصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الانفجارات، لكن مصادر أمنية قالت إن جهاز الموساد هو المسؤول عن ذلك. (سكاي نيوز)


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