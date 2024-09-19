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لبنان

غالانت لأوستن: احتمالات الحل على الحدود مع لبنان تتلاشى

Lebanon 24
19-09-2024 | 00:36
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات في محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي لويد أوستن أن احتمالات الحل على الحدود مع لبنان تتلاشى.
 
وقال غالانت خلال المحادثة إن إسرائيل "ستعمل بأي وسيلة ضرورية من أجل إعادة الرهائن المحتجزين في غزة وتدمير حماس".
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وأشار إلى أن أهداف الجيش الإسرائيلي في الشمال "واضحة" مؤكدا أن إسرائيل ملتزمة بإعادة السكان الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

وتحدث غالانت أيضا عن تهديد الحوثيين في أعقاب الصاروخ الذي أطلق على وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي وأشار إلى أن "الجماعة الإرهابية اليمنية تشكل تهديدا إقليميا"، مؤكدا أن "إسرائيل أظهرت كيف تعمل ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد مواطنيها".

بدوره أكد أوستن خلال المحادثة على "الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل ضد تهديدات إيران وحزب الله وشركاء طهران الإقليميين".

وجدد أوستن التأكيد لنظيره الإسرائيلي على أولوية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد أوستن "أولوية الحل الدبلوماسي للصراع مع حزب الله بما يسمح للمدنيين بالجانبين بالعودة إلى ديارهم". (روسيا اليوم) 

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