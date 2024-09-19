المرتضى: إن ْأصابوا منا موضعًا فغدُنا سيّدُ كلِّ المواضع

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كتب وزير الثقافة محمد المرتضى على حسابه على موقع "اكس"‏: "الفرقُ بيننا وبين الصهاينة ‎أعداء الإنسانية أنّنا اخترنا أقدارنا إلى مئات الأجيال القادمة، وأنّهم على قلقٍ من يومهم الحاضر.... إن أصابوا منا موضعًا فغدُنا سيّدُ كلِّ المواضع."واضاف:" هذا التراب لنا والسماءُ التي فوقه والعصور التي عبرت وستعبر فيه، مهما استبدّ بنا ألمُ الأمل أما هم فليس لهم سوى الأمل الضئيل بألمٍ أقل يذوقونه يوم ترحل أسرابهم وأسماؤهم من حياةِ هذه الأرض التي لنا."وختم:"أفعالهم بدد وأيامهم عدد ....وبشّر الصابرين".