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لبنان

5 حالات اختناق.. حريق هائل في طرابلس

Lebanon 24
19-09-2024 | 01:09
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اندلع حريق هائل فجر اليوم الخميس في محلة سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانه - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفادت مصادر ان الحريق ناجم عن احتراق اخشاب (طبليات) وكرتون متراكمين بشكل كبير امام المحلات التجارية في المنطقة المذكورة.
 
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وهرعت فرق الاطفاء في الدفاع المدني الى المكان حيث جرى اخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي استمر لوقت طويل نتيجة ضخامته فيما تم اخلاء سكان المبنى والمباني المجاورة بسبب الدخان الكثيف المتصاعد والذي تسبب بأكثر من 5 حالات اختناق تم اسعافهم ميدانيا.

وعرف ان الحريق ناجم عن ماس كهربائي ادى الى احتراق الاخشاب والكرتون وامتداده الى المباني.





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