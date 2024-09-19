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لبنان

بوحبيب الى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الامن

Lebanon 24
19-09-2024 | 00:58
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بعد الاعتداءات السيبيرانية التي طالت عدّة مناطق في لبنان، وراح ضحيتها آلاف الجرحى ومن بينهم عشرات الشهداء من نساء وأطفال ومدنيين، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب صباح اليوم الى نيويورك للمشاركة في جلسة طارئة لمجلس الامن ستعقد بعد ظهر غد الجمعة الموافق ٢٠ ايلول ٢٠٢٤، لبحث الوضع في لبنان بناء على طلب الجانب اللبناني، بواسطة الجزائر العضو غير الدائم في مجلس الامن؛ وممثل المجموعة العربية.
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