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لبنان

ما سر وجود "بيجر" بحوزة السفير الإيراني؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2024 | 02:45
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اتجهت الانظار إلى حالة السفير الإيراني مجبتى أماني الذي أصيب جراء انفجار جهاز "بيجر" لاسلكي كان بحوزته يوم الثلاثاء الماضي، وذلك تزامنا مع عملية التفجير التي طالت الجهاز نفسه أثناء استخدامه من قبل عناصر "حزب الله" في مناطق لبنانية مختلفة.
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وليل أمس، جرى نقل أماني إلى إيران لتلقي العلاج وقد وصفت حالته بالمستقرة، لكن السؤال الأساس المطروح هو عن سبب استخدام السفير الإيراني لمثل الجهاز علماً أن الأخير مرتبط بحزب الله.
المعلومات التي حصل عليها "لبنان24" قالت إن عناصر الأمن والمرافقة مع السفير الإيراني تستخدم هذه الأجهزة، مشيرة إلى أن هذا الأمر قائم وبشكل طبيعي ويرتبط بشروط أمنية متبعة.
وعملياً، فإن الجهاز الذي أصاب أماني، بحسب المصادر، قد لا يكون بالضرورة متصلاً بأي شبكة مرتبطة بـ"حزب الله"، علماً أن كافة الأجهزة التي تم تفجيرها غير مشفرة ويمكن اختراقها بسهولة تامة.


المصدر: لبنان 24

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