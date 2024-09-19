هذا هو هدف "تفجير لاسلكي الحزب"!

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قالت مصادر معنية بالشؤون العسكرية لـ"لبنان24" إن تفجير إسرائيل لأجهزة اللاسلكي "التوكي ووكي" التابعة لـ"حزب الله"، الأربعاء، هدفه استهداف عناصر الانضباط والوحدات التنظيمية ضمن الحزب، خصوصاً تلك التي تضطر لاستخدام أجهزة أثناء تنظيم المناسبات.وذكرت المصادر أن الضربة التي حصلت هدفها التأثير على "تنسيق الحزب ميدانياً" ضمن بيئات مدنية وليس في إطار عسكري، موضحة أن الاستهداف موجه لتشتيت اتصالات الحزب ميدانياً وتعقيد التواصل بين عناصره أقله ضمن مناطقه الأساسية، وهنا الرسالة الأخطر.